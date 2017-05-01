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Касперович Марья Михайловна
Касперович Марья Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.2017
Пол
Женский
Отец
Касперович Михаил Александрович
1976 г.р.
Мать
Касперович (Харитонова) Олеся Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2017
Отец:
Касперович Михаил Александрович
Мать:
Касперович Олеся Владимировна
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