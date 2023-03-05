Ефим Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Филатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1693 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Филат Михйлов

Мать: Марфа Минина

Смерть
Неизвестно
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