Семеник Григорий Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Семенюк Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Семеник Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Семеник Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гарипина Григорьевна
Мать ребёнка: Семеник Параскева Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно