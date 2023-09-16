Семеник Григорий Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник Григорий Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Семенюк Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Семеник Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Семеник Мина Григорьевич

Мать ребёнка: Семеник Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гарипина Григорьевна

Мать ребёнка: Семеник Параскева Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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