Кузнецова Ксения Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1855
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кузнецов Филипп
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
04.03.1857
Сын: Кузнецов Феофилакт
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
17.04.1862
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
19.07.1863
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
19.12.1865
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно