Кузнецова Ксения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Ксения Игнатьевна

Кузнецова Ксения Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнат

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1855

Муж: Кузнецов Иван Кузьмич

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кузнецов Филипп

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
04.03.1857

Сын: Кузнецов Феофилакт

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
17.04.1862

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
19.07.1863

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.12.1865

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close