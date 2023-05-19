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(Добыш) Мария Семёновна

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

17.06.1878

Дата смерти

04.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1878

Отец: Добыш Семён Николаевич

Мать: Ефрозина

Великая Сушица, Львівська область
Бракосочетание
14.?.1900

Муж: Гермак Иван Андреевич

Великая Сушица, Львівська область
дом 78
Рождение ребёнка
16.02.1913

Сын: Гермак Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гермак Иван Андреевич

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
18.03.1916

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гермак Иван Андреевич

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
25.04.1920

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Гермак Иван Андреевич

Великая Сушица, Львівська область
Смерть
04.02.1940
Великая Сушица, Львівська область
дом 103
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