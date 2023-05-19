(Добыш) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения17.06.1878
Дата смерти04.02.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1878
Отец: Добыш Семён Николаевич
Мать: Ефрозина
Бракосочетание
14.?.1900
дом 78
Рождение ребёнка
16.02.1913
Отец ребёнка: Гермак Иван Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1916
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гермак Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.04.1920
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Гермак Иван Андреевич
Смерть
04.02.1940
дом 103