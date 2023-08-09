Колосова Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1925
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности