Колосова Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Надежда Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1925

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1925

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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