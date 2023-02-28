Трифонов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Валентина Иванова
Мать ребёнка: Александра Николаева
Рождение ребёнка
27.09.1906
Сын: Трифонов Константин Иванов
Мать ребёнка: Александра Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Николаева
Смерть
Неизвестно