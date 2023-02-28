Трифонов Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Иван Михайлов

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Место рождения

Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Валентина Иванова

Мать ребёнка: Александра Николаева

Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1906

Сын: Трифонов Константин Иванов

Мать ребёнка: Александра Николаева

Кулаково, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Николаева

Смерть
Неизвестно
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