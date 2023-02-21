Вейкнис (Кузнецова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейкнис (Кузнецова) Ольга

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Место рождения

х. Туркинский, Белоглинский район, Краснодарский край

Дата рождения

03.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1955

Отец: Кузнецов Алексей Кузьмич

Мать: Кузнецова Лидия Александровна

х. Туркинский, Белоглинский район, Краснодарский край
Образование
С 1975 по 1979
Краснодарский край, г. Армавир
АГПА, Армавирская государственная педагогическая академия (бывш. АГПУ, АГПИ) | Факультет технологии и предпринимательства
Бракосочетание
06.06.1981

Муж: Вейкнис Пётр

Рождение ребёнка
28.03.1982

Дочь: Алексеева Наталья

Отец ребёнка: Вейкнис Пётр

г. Краснодар
Рождение ребёнка
17.09.1984

Сын: Вейкнис Алексей

Отец ребёнка: Вейкнис Пётр

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