Вейкнис (Кузнецова) Ольга
Место рождениях. Туркинский, Белоглинский район, Краснодарский край
Дата рождения03.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1955
х. Туркинский, Белоглинский район, Краснодарский край
Образование
С 1975 по 1979
Краснодарский край, г. Армавир
АГПА, Армавирская государственная педагогическая академия (бывш. АГПУ, АГПИ) | Факультет технологии и предпринимательства
Бракосочетание
06.06.1981
Муж: Вейкнис Пётр
Рождение ребёнка
28.03.1982
Дочь: Алексеева Наталья
Отец ребёнка: Вейкнис Пётр
г. Краснодар
Рождение ребёнка
17.09.1984
Сын: Вейкнис Алексей
Отец ребёнка: Вейкнис Пётр