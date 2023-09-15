Астапенко (Куликова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапенко (Куликова) Наталья

Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

09.01.1985

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1970 г.р.

Дети

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Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1985

Отец: Куликов Иван

Мать: Куликова Вера

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
20.09.2008

Муж: Астапенко Алексей

Рождение ребёнка
21.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астапенко Алексей

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астапенко Алексей

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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