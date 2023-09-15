Астапенко (Куликова) Наталья
Место рождения
Дата рождения09.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1985
Отец: Куликов Иван
Мать: Куликова Вера
Бракосочетание
20.09.2008
Муж: Астапенко Алексей
Рождение ребёнка
21.05.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астапенко Алексей
Рождение ребёнка
31.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астапенко Алексей