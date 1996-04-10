Тырыкина Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1920
Дата смерти10.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1951
Сын: Тырыкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тырыкин Василий
Тырыки, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тырыкина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Тырыкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тырыкина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Тырыкин Василий
Смерть
10.04.1996