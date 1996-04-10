Тырыкина Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТырыкина Зинаида

Тырыкина Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1920

Дата смерти

10.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1920

Отец: Михаил

Мать: Анна

Рождение ребёнка
03.07.1951

Сын: Тырыкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тырыкин Василий

Тырыки, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тырыкина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Тырыкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тырыкина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Тырыкин Василий

Смерть
10.04.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close