Замятина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1912 ст.

Дата смерти

08.09.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1933

Дочь: Павлючкова Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Замятин Михаил Кузьмич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
08.09.1998
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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