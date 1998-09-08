Замятина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1912 ст.
Дата смерти08.09.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1933
Дочь: Павлючкова Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Замятин Михаил Кузьмич
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
08.09.1998
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург