Ошлокова (Шахурина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлокова (Шахурина) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1896 ст.

Муж: Ошлоков Иван Никифорович

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.

Дочь: Ошлокова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Ошлоков Иван Никифорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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