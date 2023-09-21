Ошлокова (Шахурина) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1896 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.
Дочь: Ошлокова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Никифорович
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно