Куровской Федор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куровской Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Куровской Леонид Федорович
Мать ребёнка: Куровская Александра Дмитриевна
Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно