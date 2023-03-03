Куровской Федор Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куровской Федор Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куровской Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Куровской Леонид Федорович

Мать ребёнка: Куровская Александра Дмитриевна

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куровская Галина Александровна

Смерть
Неизвестно
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