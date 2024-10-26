Сутыгина (Литвенова) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутыгина (Литвенова) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Литвенов Федор Харитонович

Мать: Литвенова Евдокия

Бракосочетание
Около 1904

Муж: Сутыгин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Сутыгина) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Сутыгина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович

Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Алексеенко (Сутыгина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.09.1916 ст.

Сын: Сутыгин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
1957

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