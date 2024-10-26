Сутыгина (Литвенова) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Литвенов Федор Харитонович
Мать: Литвенова Евдокия
Бракосочетание
Около 1904
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Сутыгина) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Сутыгина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Алексеенко (Сутыгина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович
Рождение ребёнка
09.09.1916 ст.
Отец ребёнка: Сутыгин Иван Семенович
Смерть
1957