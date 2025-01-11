Батт Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1963
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1963
Отец: Батт Егор Егорович
Мать: Батт Екатерина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1990
Сын: Батт Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Батт (Быкова) Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.07.1991
Дочь: Кашкарова (Батт) Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Батт (Быкова) Лидия Дмитриевна