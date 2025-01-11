Батт Владимир Егорович 05.09.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батт Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1963

Отец: Батт Егор Егорович

Мать: Батт Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батт (Быкова) Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.01.1990

Сын: Батт Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Батт (Быкова) Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.07.1991

Дочь: Кашкарова (Батт) Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Батт (Быкова) Лидия Дмитриевна

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