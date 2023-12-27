(Лунина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунина) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1959

Отец: Лунин Иван Григорьевич

Мать: Журавлёва Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
14.05.1977

Дочь: Татарникова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Мартынов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мартынов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоговоров Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Николай

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