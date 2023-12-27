(Лунина) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1959
Рождение ребёнка
14.05.1977
Дочь: Татарникова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Мартынов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мартынов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоговоров Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Николай