Нефедова Раиса Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 07.03.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сушков Абрам Исаевич
Мать: Сушкова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 07.03.2000
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Рак