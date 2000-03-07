Нефедова Раиса Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедова Раиса Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 07.03.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сушков Абрам Исаевич

Мать: Сушкова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
До 07.03.2000
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Рак
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