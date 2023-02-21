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Новикова Авдотья Агафонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Новиков Василий Митрофанов

Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Новиков Тимофей Митрофанов

Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Аксинья Митрофанова

Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Медведева Домна Митрофанова

Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Новиков Иван Митрофанов

Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Екатерина Митрофанова

Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анастасия Митрофанова

Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов

Смерть
Неизвестно
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