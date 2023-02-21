Новикова Авдотья Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Новиков Василий Митрофанов
Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Новиков Тимофей Митрофанов
Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Аксинья Митрофанова
Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Медведева Домна Митрофанова
Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Екатерина Митрофанова
Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анастасия Митрофанова
Отец ребёнка: Новиков Митрофан Семёнов
Смерть
Неизвестно