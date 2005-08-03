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Аитов Сергей Витальевич
Аитов Сергей Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.2005
Пол
Мужской
Отец
Аитов Виталий Максимович
Мать
Аитова-Машенцева Евгения Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2005
Отец:
Аитов Виталий Максимович
Мать:
Аитова-Машенцева Евгения Николаевна
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