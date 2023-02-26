Никулин Василий Прохорович
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Никулин Прохор
Мать: ?
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда»
Военная награда
25.03.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
27.12.1946
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
Неизвестно
старшина
Смерть
Неизвестно