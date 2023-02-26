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Никулин Василий Прохорович

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Никулин Прохор

Мать: ?

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Ленинграда»
Военная награда
25.03.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
27.12.1946
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
Неизвестно
старшина
Смерть
Неизвестно
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