Шафоростова (Ткаченко) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1935
Дата смерти01.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1935
Образование
30.05.1968
Образовательное учреждение: Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа №3 Уровень образования: Восьмилетнее
Развод
11.01.1974
Муж: не указан
Бракосочетание
07.12.1979
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с Кугеи. ул Восточная 13
Место жительства
Неизвестно
Цыганки, Азовский муниципальный район, Ростовская область
с Циганки Азовский р-н Ростовская обл
Место жительства
Неизвестно
г.Ростов-на-Дону, пос. Чкалова, ул. Казахская, д. 87/2, кв. 94
Место жительства
Неизвестно
Жила г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов 18, кв 62
Смерть
01.01.2013