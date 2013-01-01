Шафоростова (Ткаченко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафоростова (Ткаченко) Мария Андреевна

Место рождения

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

01.12.1935

Дата смерти

01.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1935

Отец: Ткаченко Андрей Андреевич

Мать: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Образование
30.05.1968
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Образовательное учреждение: Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа №3 Уровень образования: Восьмилетнее
Развод
11.01.1974

Муж: не указан

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
07.12.1979

Муж: Шафоростов Александр Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Кугей, Азовский муниципальный район, Ростовская область
с Кугеи. ул Восточная 13
Место жительства
Неизвестно
Цыганки, Азовский муниципальный район, Ростовская область
с Циганки Азовский р-н Ростовская обл
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
г.Ростов-на-Дону, пос. Чкалова, ул. Казахская, д. 87/2, кв. 94
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Жила г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов 18, кв 62
Смерть
01.01.2013
Кугей, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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