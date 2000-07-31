Беспалова Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова Марина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.2000

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2000

Отец: Беспалов Юрий

Мать: Беспалова Ирина Васильевна

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