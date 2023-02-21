Нужная (Шумская) Марфа Петровна
Место рожденияВитебская область
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебская область
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Нужный Пудей Кириллович
Рождение ребёнка
Около 02.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Нужный Пудей Кириллович
Новосибирская область, Коченевский район, пос. Средненский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно