Нужная (Шумская) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужная (Шумская) Марфа Петровна

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Место рождения

Витебская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Нужных Александр Пудович

Отец ребёнка: Нужный Пудей Кириллович

Рождение ребёнка
Около 02.01.1913 ст.

Сын: Нужных Кузьма Пудеевич

Отец ребёнка: Нужный Пудей Кириллович

Новосибирская область, Коченевский район, пос. Средненский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужный Пудей Кириллович

Смерть
Неизвестно
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