Носков Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения24.02.1870
Дата смертиПосле 21.11.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1870
Отец: Носков Павел Спиридонович
Мать: Носкова Софья Ивановна
Крещение
27.02.1870
Бракосочетание
08.02.1893
Жена: Носкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1893
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
21.12.1894
Дочь: Юлиания Васильевна
Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1897
Сын: Носков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.06.1902
Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1904
Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.04.1910
Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1912
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 21.11.1913