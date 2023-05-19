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Носков Василий Павлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.02.1870

Дата смерти

После 21.11.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1870

Отец: Носков Павел Спиридонович

Мать: Носкова Софья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.02.1870
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1893

Жена: Носкова Анна Петровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1893

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1894

Дочь: Юлиания Васильевна

Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Носков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1902

Сын: Носков Никита Васильевич

Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1904

Сын: Носков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1910

Сын: Носков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
03.09.1912

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Носкова Анна Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.11.1913
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