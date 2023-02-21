(Долина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1906
Сын: Долин Иван Павлович
Отец ребёнка: не указан
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
24.07.1907
Отец ребёнка: не указан
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долин Пантелеймон Павлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня