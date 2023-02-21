(Долина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Долина) Мария Михайловна

(Долина) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1906

Сын: Долин Иван Павлович

Отец ребёнка: не указан

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
24.07.1907

Сын: Долин Николай Павлович

Отец ребёнка: не указан

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долин Пантелеймон Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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