Гомзякова Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГомзякова Екатерина Ефимовна

Гомзякова Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1914

Сын: Гомзяков Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Гомзяков Василий Павлович

Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Гомзяков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гомзяков Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомзяков Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close