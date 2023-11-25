Гомзякова Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1914
Сын: Гомзяков Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Гомзяков Василий Павлович
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Гомзяков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гомзяков Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно