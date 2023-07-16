Абдулова Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулова Вера Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1986

Дочь: Нимгирова-Салтыкова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Абдулов Владимир Карлович

Рождение ребёнка
10.08.1992

Сын: Абдулов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Абдулов Владимир Карлович

Рождение ребёнка
08.02.2008

Сын: Сапралиев Амир Хасанович

Отец ребёнка: Сапралиев Хасан Джумаевич

Рождение ребёнка
08.02.2008

Сын: Сапралиев Амир Хасанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапралиев Хасан Джумаевич

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