Абдулова Вера Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1986
Дочь: Нимгирова-Салтыкова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Абдулов Владимир Карлович
Рождение ребёнка
10.08.1992
Сын: Абдулов Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Абдулов Владимир Карлович
Рождение ребёнка
08.02.2008
Отец ребёнка: Сапралиев Хасан Джумаевич
Рождение ребёнка
08.02.2008
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно