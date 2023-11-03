Володимеров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Володимеров Василий Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Володимиров Иван Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно