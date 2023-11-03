Володимеров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володимеров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Володимеров Василий Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Володимиров Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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