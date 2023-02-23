Засыпкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗасыпкина ?

Засыпкина ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Засыпкин Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Кузьминична

Отец ребёнка: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Савинкина Агафья Засыпкина

Отец ребёнка: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close