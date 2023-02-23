Засыпкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Кузьминична
Отец ребёнка: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Савинкина Агафья Засыпкина
Отец ребёнка: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович