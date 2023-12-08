Blank (Walter) Emilie
Место рожденияNikolajewka
Дата рождения15.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1887
Отец: Walter Jakob
Мать: Walter Cäcilia
Nikolajewka
Бракосочетание
1909
Днепровое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.01.1912
Сын: Blank Johannes
Отец ребёнка: Blank Johann (Johannes)
Марьевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Frank Magdalena
Отец ребёнка: Blank Johann (Johannes)
Marienfeld, Ukraine
Смерть
Неизвестно