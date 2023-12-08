Blank (Walter) Emilie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Blank (Walter) Emilie

Место рождения

Nikolajewka

Дата рождения

15.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1887

Отец: Walter Jakob

Мать: Walter Cäcilia

Nikolajewka
Бракосочетание
1909

Муж: Blank Johann (Johannes)

Днепровое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.01.1912

Сын: Blank Johannes

Отец ребёнка: Blank Johann (Johannes)

Марьевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Frank Magdalena

Отец ребёнка: Blank Johann (Johannes)

Marienfeld, Ukraine
Смерть
Неизвестно
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