Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Федосия (Феодосия) Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)
Смерть
Неизвестно