Ирина Егоровна Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1840 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Федосия (Феодосия) Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кузьма (Косма) Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Смерть
Неизвестно

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