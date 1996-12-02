Гареев Ришат Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареев Ришат Хусаинович

Место рождения

Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

15.08.1943

Дата смерти

02.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1943

Отец: Гареев Хусаин

Мать: Гареева Хакия

Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
08.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Башкортостан, Россия
Смерть
02.12.1996
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