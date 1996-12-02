Гареев Ришат Хусаинович
Место рожденияРеспублика Башкортостан, Россия
Дата рождения15.08.1943
Дата смерти02.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1943
Отец: Гареев Хусаин
Мать: Гареева Хакия
Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
08.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Башкортостан, Россия
Смерть
02.12.1996