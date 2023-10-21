Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Зорин Косьма

Мать: Зорина Пелагия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентий

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Стефанида Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Стефанова

Смерть
Неизвестно
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