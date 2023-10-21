Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Зорин Косьма
Мать: Зорина Пелагия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентий
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Стефанида Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Стефанова
Смерть
Неизвестно