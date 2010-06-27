Сычевский Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычевский Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1946

Дата смерти

27.06.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.06.2010