Мухина (Буторина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Буторина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

26.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1889

Отец: Буторин Яков Никифоров

Мать: Буторина Анна Федорова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
07.06.1910

Муж: Мухин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.02.1911

Сын: Мухин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

СЯ Буторин, Ур жена Ольга Георгиевна Буторина
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Мухин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
12.03.1914

Сын: Мухин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

Мария Алексеевна Мухина
Рождение ребёнка
24.03.1915

Сын: Мухин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

Сергей Яковлевич Буторин и ур девица Мария Алексеевна Мухина
Рождение ребёнка
05.03.1916

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
02.05.1918

Дочь: Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
17.11.1921

Сын: Мухин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1925

Сын: Мухин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1927

Сын: Мухин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Ф 824 оп 4 д 269 л 77
Рождение ребёнка
24.08.1929

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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