Мухина (Буторина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1889
Отец: Буторин Яков Никифоров
Мать: Буторина Анна Федорова
Бракосочетание
07.06.1910
Рождение ребёнка
05.02.1911
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
СЯ Буторин, Ур жена Ольга Георгиевна Буторина
Рождение ребёнка
24.02.1912
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
12.03.1914
Сын: Мухин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
Мария Алексеевна Мухина
Рождение ребёнка
24.03.1915
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
Сергей Яковлевич Буторин и ур девица Мария Алексеевна Мухина
Рождение ребёнка
05.03.1916
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1918
Дочь: Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1921
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1925
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1927
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Ф 824 оп 4 д 269 л 77
Рождение ребёнка
24.08.1929
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Мухин Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно