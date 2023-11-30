Усов Николай Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсов Николай Герасимов

Усов Николай Герасимов

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Усов Карп Николаев

Мать ребёнка: Усова Пелагия Иннокентиева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Усов Никита Николаев

Мать ребёнка: Усова Пелагия Иннокентиева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1919

Сын: Усов Илия Николаев

Мать ребёнка: Усова Пелагия Иннокентиева

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Пелагия Иннокентиева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close