Усов Николай Герасимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1914
Сын: Усов Карп Николаев
Мать ребёнка: Усова Пелагия Иннокентиева
Рождение ребёнка
13.10.1914
Сын: Усов Никита Николаев
Мать ребёнка: Усова Пелагия Иннокентиева
Рождение ребёнка
16.07.1919
Сын: Усов Илия Николаев
Мать ребёнка: Усова Пелагия Иннокентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно