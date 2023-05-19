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Раль Федор

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

04.07.1848

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Раль Александр-Франц

Мать: Фон Раль Елизавета

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
барон, русский музыкант, композитор и дирижёр, автор первой аранжировки для военного оркестра оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила»
Смерть
04.07.1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Холера
Похороны
Неизвестно
Tentelevskoe Kl.
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