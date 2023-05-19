Раль Федор
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти04.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Раль Александр-Франц
Мать: Фон Раль Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
барон, русский музыкант, композитор и дирижёр, автор первой аранжировки для военного оркестра оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила»
Смерть
04.07.1848
Причина смерти: Холера
Похороны
Неизвестно
Tentelevskoe Kl.