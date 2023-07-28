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Папушин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.03.1931

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.12.1919

Жена: Папушина Александра

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Романова Юлия

Мать ребёнка: Папушина Александра

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1925

Дочь: Кулина Вера Павловна

Мать ребёнка: Папушина Александра

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.03.1931
Удельная
Причина смерти: В молодом возрасте
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