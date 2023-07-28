Папушин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.03.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.12.1919
Жена: Папушина Александра
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Романова Юлия
Мать ребёнка: Папушина Александра
Рождение ребёнка
08.02.1925
Дочь: Кулина Вера Павловна
Мать ребёнка: Папушина Александра
Смерть
02.03.1931
Удельная
Причина смерти: В молодом возрасте