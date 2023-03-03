Козлова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Вера Васильевна

Козлова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Козлова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Козлова Февронья Петровна

Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1816

Сын: Козлов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной крепости 1816
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Козлова Марья Петровна

Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Козлов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович

Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Пётр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close