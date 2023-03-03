Козлова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Козлова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Козлова Февронья Петровна
Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1816
Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной крепости 1816
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Козлова Марья Петровна
Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Козлов Пётр Иванович
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Пётр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно