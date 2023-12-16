Беренкова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.?
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.?
Отец: не указан
Мать: Беловская Анна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Бегишева Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Беренков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.12.1938
Дочь: Кадыкова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Беренков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беренкова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Беренков Иван Григорьевич
Смерть
1966