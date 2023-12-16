Беренкова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беренкова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.?

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.?

Отец: не указан

Мать: Беловская Анна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Бегишева Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Беренков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
10.12.1938

Дочь: Кадыкова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Беренков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беренкова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Беренков Иван Григорьевич

Смерть
1966
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