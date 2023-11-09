Кривенко Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Кривенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно