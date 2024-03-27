Нихамова (Хургина) Фаня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНихамова (Хургина) Фаня

Нихамова (Хургина) Фаня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хургин Лейба Абрамович

Мать: Хургина (Тукацир) Сарра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корик Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нихамов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нихамов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нихамов Григорий

Рождение ребёнка
13.08.1915

Сын: Корик Борис Моисеевич

Отец ребёнка: Корик Моисей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.