Нихамова (Хургина) Фаня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хургин Лейба Абрамович
Мать: Хургина (Тукацир) Сарра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корик Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нихамов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нихамов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нихамов Григорий
Рождение ребёнка
13.08.1915
Отец ребёнка: Корик Моисей
Смерть
Неизвестно