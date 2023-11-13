(Бырляева) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: Бырляев Павел Иванович
Мать: не указана
Восприемник
16.09.1904
Иван Андреевич Елясин
Восприемник
02.12.1906
Екатерина Андреевна Елясина
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно