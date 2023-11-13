(Бырляева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бырляева) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Бырляев Павел Иванович

Мать: не указана

Восприемник
16.09.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Андреевич Елясин
Восприемник
02.12.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Екатерина Андреевна Елясина
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно
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