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Чанышев Роберт Шарафович

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Место рождения

Каразиреково, Россия

Дата рождения

14.11.1935

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1935

Отец: Чанышев Шараф Шакирович

Мать: Чанышева Зайтуна Габдулловна

Каразиреково, Россия
Рождение ребёнка
19.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
1995
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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