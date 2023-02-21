Чанышев Роберт Шарафович
Место рожденияКаразиреково, Россия
Дата рождения14.11.1935
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1935
Каразиреково, Россия
Рождение ребёнка
19.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1995