Гасникова Мелехина Тамара Андреевнв
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1946
Дата смерти16.08.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1946
Отец: Мелехин Андрей
Мать: Мелехина Екатерина
Рождение ребёнка
21.03.1972
Сын: Гасников Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Гасников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1974
Дочь: Гасникова Ковалева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Гасников Василий Васильевич
Смерть
16.08.2008