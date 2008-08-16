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Гасникова Мелехина Тамара Андреевнв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1946

Дата смерти

16.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1946

Отец: Мелехин Андрей

Мать: Мелехина Екатерина

Рождение ребёнка
21.03.1972

Сын: Гасников Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гасников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1974

Дочь: Гасникова Ковалева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Гасников Василий Васильевич

Смерть
16.08.2008
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