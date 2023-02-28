Лысов Иван
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Лысова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Лысова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Лысова Ирина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лысова Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысова Ирина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно