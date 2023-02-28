Лысов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Иван

Лысов Иван

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: Лысова Наталья Михайловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Лысова Ирина Леонтьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Лысов Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Лысова Ирина Леонтьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лысов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Лысова Ирина Леонтьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лысова Ирина Леонтьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысова Ирина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close