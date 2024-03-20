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Барбот-Де-Марни Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Барбот-Де-Марни Николай Егорович

Мать: Барбот-Де-Марни Авдотья (Евдокия) Ивановна

Бракосочетание
1826

Жена: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
31.01.1832

Сын: Барбот-Де-Марни Николай Павлович

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна

Gouv. Perm
Рождение ребёнка
13.09.1833

Дочь: Барбот Де Марни Анна Павловна

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Барбот Де Марни Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Соколова Александра Павловна

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кулибина Елена Павловна

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Ural
Berggaufseher Mias-Huttenwerk
Смерть
1857
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