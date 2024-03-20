Барбот-Де-Марни Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
31.01.1832
Сын: Барбот-Де-Марни Николай Павлович
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна
Gouv. Perm
Рождение ребёнка
13.09.1833
Дочь: Барбот Де Марни Анна Павловна
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Барбот Де Марни Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Соколова Александра Павловна
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кулибина Елена Павловна
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни Капитолина Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Ural
Berggaufseher Mias-Huttenwerk
Смерть
1857