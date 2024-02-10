Харченко Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1920
Дата смерти22.05.1992
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1920
Отец: Марченко Яков
Мать: Марченко Василиса
Рождение ребёнка
21.11.1941
Сын: Харченко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Харченко Василий Владимирович
Рождение ребёнка
21.09.1952
Дочь: Рубцова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Харченко Василий Владимирович
Смерть
22.05.1992