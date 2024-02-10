Харченко Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1920

Дата смерти

22.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1920

Отец: Марченко Яков

Мать: Марченко Василиса

Рождение ребёнка
21.11.1941

Сын: Харченко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Харченко Василий Владимирович

Рождение ребёнка
21.09.1952

Дочь: Рубцова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Харченко Василий Владимирович

Смерть
22.05.1992

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