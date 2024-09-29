Журавлев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения22.06.1920
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1929
Военная служба
1941
На 22.06.1941 служил в Кременчуге авиационным техником.
Демобилизация
1946
Закончил Отечественную войну в Вене. После войны был направлен в Румынию на несколько месяцев. Потом неизвестно, где до демобилизации
Рождение ребёнка
06.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева (Коблянская) Татьяна Григорьевна
Смерть
1992
Погиб в ДТП. Похоронен на Южном кладбище