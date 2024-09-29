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Журавлев Иван Александрович

Место рождения

Турбаево, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.06.1920

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Турбаево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева (Коблянская) Татьяна Григорьевна

Место жительства
1929
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1941
На 22.06.1941 служил в Кременчуге авиационным техником.
Демобилизация
1946
Закончил Отечественную войну в Вене. После войны был направлен в Румынию на несколько месяцев. Потом неизвестно, где до демобилизации
Рождение ребёнка
06.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева (Коблянская) Татьяна Григорьевна

Смерть
1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Погиб в ДТП. Похоронен на Южном кладбище

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