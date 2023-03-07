Чувашева (Чувашева) Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Чувашева) Евдокия Кирилловна

Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Чувашев Кирилл Зиновьев

Мать: Чувашева Екатерина Иларионова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
После 1845
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